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Adosados en la montaña en Venta en Oraiokastro, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 172 m²
Se vende casita de 172 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene 3 niveles. El primer pi…
$354,213
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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