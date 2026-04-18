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Adosados con piscina en Venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$818,231
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$806,424
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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