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Villas del mar en venta en Nea Moudania, Grecia

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7 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una vida de lujo en buen estado con …
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,23M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso -2/-2
Unifamiliar aislada en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propiedad cuenta con una vista al ma…
$456,658
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Villa 7 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única con piscina, a poca distancia del mar, en un lugar…
$2,05M
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Halkidiki Properties
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Villa 9 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Ubicado en el corazón de Halkidiki, esta impresionante casa unifamiliar ofrece el epítome de…
$2,85M
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Área 330 m²
En venta 3-almacén villa de 330 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de 2 s…
$944,567
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Grekodom Development
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso -1/-1
Escapar a su propio paraíso en Halkidiki con esta casa despreocupada recientemente construid…
$742,068
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Halkidiki Properties
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Parámetros de las propiedades en Nea Moudania, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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