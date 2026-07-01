Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Moudania
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Nea Moudania, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/-1
Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el cora…
$336,785
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$742,068
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Nea Moudania, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir