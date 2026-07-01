Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Moudania
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Nea Moudania, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/-1
Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el cora…
$336,785
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso -2/-2
Unifamiliar aislada en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propiedad cuenta con una vista al ma…
$456,658
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Value OneValue One
Villa 7 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única con piscina, a poca distancia del mar, en un lugar…
$2,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/1
Hermosa maisonette a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Nea Propontida , en …
$285,411
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 3 pl…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Villa 9 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 345 m²
Ubicado en el corazón de Halkidiki, esta impresionante casa unifamiliar ofrece el epítome de…
$2,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso -1/-1
Escapar a su propio paraíso en Halkidiki con esta casa despreocupada recientemente construid…
$742,068
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/1
Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el cora…
$251,162
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Nea Moudania, Grecia

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir