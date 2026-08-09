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Apartamentos en venta en Nea Michaniona, Grecia

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Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 91 m²
Apartamento en venta con una superficie de 91 metros cuadrados en Thessaloniki. El apartamen…
$196,998
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Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$177,676
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta apartamento de 95 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$185,371
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Apartamento en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento
Nea Michaniona, Grecia
Área 125 m²
Venta dúplex de 125 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Una vista de la ciudad …
$319,918
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Apartamento 1 habitacion en Nea Michaniona, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$159,396
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