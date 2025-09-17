Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Nea Makri Municipal Unit, Grecia

Nea Makri
3
24 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 211 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 211 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$444,767
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$702,264
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$2,57M
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 430 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,17M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$497,437
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,17M
Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 406 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 406 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$526,698
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 1
En venta 2 -casa de 265 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un dormitorio, …
$918,796
Adosado Adosado 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 283 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$883,683
Villa 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,46M
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Número de plantas 1
En venta 3 -casa de 360 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de estar c…
$1,17M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de una …
Precio en demanda
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$784,195
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
En venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$433,063
Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 1
En venta 3 -casa de 480 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormitorios, s…
$1,29M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 1
En venta casa de 1 piso de 130 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$479,881
Casa de campo 11 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - casa de una planta de 330 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de …
$760,786
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,22M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$409,654
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,17M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 158 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 158 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. La planta baja…
$316,019
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$433,063
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$614,481
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$760,786
