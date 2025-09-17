Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Nea Makri Municipal Unit, Grecia

6 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$497,437
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,46M
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$784,195
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,22M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,17M
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 570 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$2,93M
Dejar una solicitud
