Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Mitilene
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Mitilene, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Islas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$427,417
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 5
Área 205 m²
Se vende casita de 205 metros cuadrados en las islas. La casita tiene 4 niveles. El semisóta…
$484,091
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mitilene, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir