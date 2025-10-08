Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of West Mani
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Municipality of West Mani, Grecia

Municipal Unit of Lefktro
4
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Stoupa, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Stoupa, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Número de plantas 1
For sale 2-storey house of 101 sq.meters in Peloponnese. Ground floor consists of living r…
$567,878
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of West Mani, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir