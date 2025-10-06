Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of West Mani
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of West Mani, Grecia

Municipal Unit of Lefktro
3
Casa de campo Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Riglia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Riglia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$474,029
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Leuktro, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Leuktro, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$877,831
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of West Mani, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir