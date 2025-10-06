Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of West Mani
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Municipality of West Mani, Grecia

Municipal Unit of Lefktro
3
Casa de campo Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Riglia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Riglia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$474,029
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Leuktro, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Leuktro, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de un d…
$877,831
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Riglia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Riglia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 139 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$585,220
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of West Mani, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir