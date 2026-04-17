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Apartamentos del mar en venta en Municipality of Vyronas, Grecia

1 habitación
12
2 habitaciones
18
3 habitaciones
10
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2 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Vyronas, Grecia
Apartamento
Municipality of Vyronas, Grecia
Área 240 m²
Venta apartamento de 240 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propiet…
$708,425
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vyronas, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vyronas, Grecia
Dormitorios 1
Área 68 m²
Venta dúplex de 68 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en la séptima planta y…
$590,354
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Vyronas, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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