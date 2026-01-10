Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Grecia
  Municipality of Vyronas
  Residencial
  Apartamento
  Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Vyronas, Grecia

2 habitaciones
7
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vyronas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vyronas, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 3/3
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$406,036
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parámetros de las propiedades en Municipality of Vyronas, Grecia

