Casas con piscina en Venta en Municipality of Spata Artemida, Grecia

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Villa consta de 4 dormitorios, s…
$1,15M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$760,786
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
