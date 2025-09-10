Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of Spata Artemida, Grecia

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
12 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta villa de 1 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Villa consta de 4 dormitorios, s…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$614,481
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Villa
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 1/1
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$362,837
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette de 259 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$936,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un aseo d…
$334,746
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$222,384
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$461,154
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$526,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$760,786
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 330 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 330 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad,…
$877,831
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 244 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 244 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Una v…
$702,264
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά

