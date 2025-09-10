Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Municipality of Spata Artemida, Grecia

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
6 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 225 m²
Venta Casa de 1 plantas de 225 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la montaña…
$526,698
Adosado Adosado 8 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$614,481
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$461,154
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$760,786
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 330 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 330 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad,…
$877,831
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Habitaciones 1
Área 244 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 244 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Una v…
$702,264
