Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Pyrgos
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipality of Pyrgos, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Agios Ioannis, Grecia
Villa
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 5
Área 330 m²
Venta villa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta d…
$661,197
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pyrgos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir