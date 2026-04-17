Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Pyrgos
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Municipality of Pyrgos, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$188,913
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pyrgos, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir