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Apartamentos en venta en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$348,309
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

con Vistas al mar
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