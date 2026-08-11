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Apartamentos de varios niveles en venta en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

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Panorama Municipal Unit
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5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Piso 1/3
Para la venta es una amplia maisonette llave con una superficie interna total de 230 mters c…
$591,460
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 3
En venta en Pylea, esta moderna maisonette completa ofrece un espacio interno total de 111.1…
$540,276
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante maisonette de primera línea en Panorama, Synoikismos Nomou 751 ofr…
$853,068
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Una amplia maisonette que ofrece 250 metros cuadrados de espacio interior, situado en la zon…
$671,080
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso 1/3
Venta: una impresionante maisonette lista de llaves que ofrece 210 metros cuadrados de espac…
$1,36M
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