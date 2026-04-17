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Villas del mar en venta en Municipality of Pallini, Grecia

Pallini Municipal Unit
4
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1 propiedad total found
Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 550 m²
Venta villa de 4 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almac…
$1,53M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Pallini, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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