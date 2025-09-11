Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Pallini
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipality of Pallini, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 1 habitación en Municipality of Pallini, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Pallini, Grecia
Habitaciones 1
Área 700 m²
Número de plantas 1
------ Introducción: Descubre el lujo final en un ambiente sereno de belleza natural. Esta i…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pallini, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir