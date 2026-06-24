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Adosados con piscina en Venta en Municipality of Nea Smyrni, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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