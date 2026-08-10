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Apartamentos en venta en Municipal Unit of Tavros, Grecia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
El proyecto Izi Lux es un desarrollo residencial contemporáneo situado entre los barrios Kal…
$340,919
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
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Dormitorios 2
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Tavros, Grecia

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