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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Likovrisi Pefki, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Lykovrysi bordea con Pefki casa unifamiliar 120sq.m. en una parcela de 380sq.m. planta baja …
$442,839
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Likovrisi Pefki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Likovrisi Pefki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Pefki, Thessalia Sterea Ellada, Grecia
$635,802
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Likovrisi Pefki, Grecia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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