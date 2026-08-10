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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Korydallos, Grecia

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Korydallos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Korydallos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 54 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Korydallos, Ática, Grecia
$255,396
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Korydallos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Korydallos, Grecia
Habitaciones 2
Área 53 m²
Feel the embodiment of sophistication in « Smart »; Piraeus, an exclusive boutique residence…
$292,429
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Korydallos, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
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