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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 87 m²
Número de plantas 9
Complejo residencial – Keratsini, Ática, Grecia
$344,334
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecia

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Baratos
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