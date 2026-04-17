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Casas de campo del mar en venta en Municipality of Kallithea, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 760 m²
Se vende casa de 3 plantas de 760 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
$5,02M
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Grekodom Development
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