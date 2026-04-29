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Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of Kalavryta, Grecia

Municipal Unit of Kalavryta
4
Casa de campo Borrar
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1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$236,142
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Agencia
Grekodom Development
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