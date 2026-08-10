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Casas de campo en venta en Municipality of Kalavryta, Grecia

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Municipal Unit of Kalavryta
4
Casa de campo Borrar
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4 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 222 m²
Venta Casa de 2 plantas de 222 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$271,563
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Casa de campo 5 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$236,142
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Casa de campo 4 habitaciones en Drosato, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Drosato, Grecia
Dormitorios 4
Área 148 m²
Venta Casa de 2 plantas de 148 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$118,071
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TekceTekce
Casa de campo 2 habitaciones en Kalavryta, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kalavryta, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis casa unifamiliar de 150 metros cuadrados en una p…
$291,341
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Kalavryta, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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