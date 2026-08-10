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Casas de campo en venta en Municipality of Ilida, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Savalia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Savalia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de un trast…
$318,791
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Agencia
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