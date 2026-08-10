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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Ilida, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Savalia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Savalia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 3 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de un trast…
$318,791
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Villa en Amaliada, Grecia
Villa
Amaliada, Grecia
Dormitorios 5
Área 630 m²
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,31M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Ilida, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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