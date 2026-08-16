Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Galatsi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipality of Galatsi, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Galatsi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Galatsi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Galatsi Karagianneika. In one of the most up-coming areas of Athens, a few steps from the me…
$337,956
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Galatsi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Galatsi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Galatsi cerca del centro de Atenas, descubrir este impresionante apartamento de 105m2 en la …
$273,861
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Galatsi, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Galatsi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 144 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Galatsi, Ática, Grecia
$505,714
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Galatsi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Galatsi, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Allí donde la elegancia alcanza nuevas cotas, te espera un reino celestial de vida refinada.…
$228,932
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Galatsi, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir