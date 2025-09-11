Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia

Municipal Unit of Neo Psychiko
4
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Piso 4
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir