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Adosados en Venta en Municipality of East Mani, Grecia

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of East Mani, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of East Mani, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$306,984
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Parámetros de las propiedades en Municipality of East Mani, Grecia

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