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Casas de campo en venta en Municipality of Aegina, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$826,496
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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