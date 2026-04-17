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Apartamentos en la montaña en venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

1 habitación
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$348,309
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$318,791
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 236 m²
Venta en construcción apartamento de 236 metros cuadrados en Attica. El apartamento está sit…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
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