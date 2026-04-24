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Apartamentos del mar en venta en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

2 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Hay: panele…
$377,827
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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