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Apartamentos en la montaña en venta en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

2 habitaciones
6
3 habitaciones
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Hay: panele…
$377,827
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$318,791
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta Apartamento de 200 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 4t…
$425,055
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

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