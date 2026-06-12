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Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 4
Área 162 m²
Se vende casa de 3 plantas de 162 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un do…
$295,177
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Casa de campo 1 habitacion en Inofyta, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Inofyta, Grecia
Dormitorios 1
Área 74 m²
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$141,685
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

con Vistas al mar
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