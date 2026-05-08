Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 8
Área 680 m²
Venta villa de 3 plantas de 680 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 4 dorm…
$3,78M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 740 m²
En venta 3-almacén villa de 740 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de dormi…
$4,72M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Salónica. Una magnífica vista de la c…
$2,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
CoexCoex
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 7
Área 700 m²
Venta villa de 5 plantas de 700 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de un alm…
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir