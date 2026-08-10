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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Antirrio, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 do…
$242,045
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$224,335
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Antirrio, Grecia

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