Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

9 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta …
$702,264
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$702,264
Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,67M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 89 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de s…
$321,871
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$433,809
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

