Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

villas
14
casas de campo
10
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,46M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$356,984
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Century 21Century 21
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$526,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir