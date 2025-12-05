Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Anthidon, Grecia

Villa 8 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$4,10M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -2
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. El sótano consta de un…
$1,24M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
