Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Agios Athanasios
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Agios Athanasios, Grecia

;
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Vathylakkos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vathylakkos, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
Se vende casa de 2 plantas de 340 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Agios Athanasios, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir