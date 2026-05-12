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Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Aegio, Grecia

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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 450 m²
Venta Casa de 1 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista de la mo…
$566,740
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Aegio, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
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