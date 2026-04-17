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Apartamentos en la montaña en venta en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

Lavrio
3
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Apartamento en Lavrio, Grecia
Apartamento
Lavrio, Grecia
Área 320 m²
Venta apartamento de 320 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior.
$543,126
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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