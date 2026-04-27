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Propiedades residenciales en venta en Kileler Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Villa en Achillio, Grecia
Villa
Achillio, Grecia
Área 250 m²
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Una magnífica vista…
$2,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Kileler Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kileler Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$354,213
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Parámetros de las propiedades en Kileler Municipality, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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